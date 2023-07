Wolverine, perché Hugh Jackman non ha mai indossato il costume classico?

Il Wolverine di Hugh Jackman è ritenuto praticamente all'unanimità una delle migliori interpretazioni su grande schermo di un personaggio Marvel: tra la saga degli X-Men e quella perla che è Logan, il nostro Hugh ha avuto modo di regalarci una versione a dir poco meravigliosa di un personaggio iconico... Sacrificandone però un aspetto.

Già, perché solo nelle foto di Deadpool 3 circolate in queste giorni abbiamo finalmente potuto ammirare Jackman con indosso il costume classico del suo personaggio, quell'iconica tuta gialla che mai avevamo avuto modo di goderci sul grande schermo: ma perché la scelta di rinunciare a un look tanto rappresentativo e conosciuto?

Motivazioni ufficiali non ne sono effettivamente mai state fornite, ma la decisione sembra in linea con quella che ha portato alla resa in uno stile via via sempre più sobrio e realistico dei costumi degli eroi Marvel e dei loro villain: si pensi a Thor e a Wanda Maximoff, ad esempio, o al Goblin dello Spider-Man di Sam Raimi, tutti nati su carta con costumi forse eccessivamente cartooneschi e appariscenti per risultare credibili in film dall'impostazione più seriosa.

Probabile, dunque, che il costume di Wolverine sia stato ritenuto irrealizzabile per motivi simili... Almeno fino all'entrata in gioco di Ryan Reynolds, s'intende! E voi, cosa ne dite? Vi piace questa nuova versione del costume classico di Wolverine? Fatecelo sapere nei commenti!