Wolverine, perché Guillermo Del Toro rifiutò il film con Hugh Jackman?

Guillermo Del Toro si è costruito una carriera con film incentrati su personaggi fantastici e appartenenti al mondo horror. Il regista è stato a lungo avvicinato anche al mondo dei cinecomic. Pare che fosse stato coinvolto addirittura nella realizzazione di un film standalone del Wolverine di Hugh Jackman.

Pare che il regista si fosse rifiutato immediatamente di lavorare a questo prodotto. Nel 2013, infatti, si sarebbe potuto avere un prodotto su Wolverine realizzato da Del Toro con una atmosfera totalmente diversa rispetto a quella a cui ci hanno abituato negli ultimi capitoli della saga. Il regista ha però ammesso di non essere il tipo da cinecomic e di preferire pellicole che gli diano una totale libertà creativa per quanto riguarda la realizzazione della storia e dei personaggi. Unico "cinecomic" a cui il regista ha lavorato è stato Hellboy che ha definito come uno dei suoi film migliori.

"Sono stato molto attratto dal girare The Wolverine in Giappone, perché è il mio capitolo preferito nella storia di Wolverine. Ma non sono un tipo da supereroe. Una cosa è amare qualcosa e un'altra sposarla per due, tre anni" ha spiegato il regista. Oltre al progetto di Wolverine, Del Toro pare abbia rifiutato addirittura di lavorare al primo capitolo di Thor a causa della sua passione per la mitologia norrena. "Sono arrivato molto vicino a fare Thor perché volevo davvero attratto dalla mitologia norrena. È qualcosa da cui sono molto attratto. Crea i giganti e creane la versione più fantastica" ha concluso.

Parlando Hellboy Ron Perlman ha detto che ritornerà nel personaggio quando Guillermo Del Toro lo vorrà di nuovo. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!