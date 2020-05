Wolverine nel MCU: ecco 5 fumetti che vorremmo vedere al cinema

La Fase 4 del Marvel Cinematic Universe ha subito un duro posticipo a cause della Pandemia da Coronavirus, lasciando sostanzialmente slittare il calendario uscite di un anno, ritardando fino al 2022, e questo significa che bisognerà attendere un po' più a lungo per l'annunciato reboot degli X-Men nel MCU.

Conseguenza correlata in modo indissolubile al ritardo dei nuovi X-Men è ovviamente l'arrivo del nuovo Wolverine, che dovrebbe proprio debuttare all'interno del cinecomic Marvel Studios ancora senza una data d'uscita, né una sceneggiatura, né un regista. Non è neanche in produzione, a dirla tutto, ma solo "in sviluppo", che vuol dire tutto e non vuol dire niente, specie poi se latitano dettagli o novità.



Detto questo, le storia a fumetti con protagonista o co-protagonista Wolverine sono molte e noi ne abbiamo individuate 5 che ci piacerebbe venissero in qualche modo trasposte in un prossimo o lontano futuro al cinema, proprio all'interno del MCU. Eccole:



ALPHA FLIGHT

Se dovesse debuttare in uno stand-alone. È un super gruppo canadese composto da Guardian, Northstar, Aurora, Sasquatch, Shaman e Snowbird. Darebbe l'occasione di vedere Wolverine fuori dai soliti canoni, fumettistici e anche cinematografici.



MISTER X

Mister X è un ricco uomo d'affari dipendente dall'omicidio. Si infligge una cicatrice sul corpo per ogni persona uccisa (ricorda Victor Zsasz della DC). Logan lo incontra in un torneo e, sopraffatto dalla sua forza, si rende conto che è in verità un mutante anche l'avversario, capace di prevedere le mosse del nemico. L'ambientazione è il torneo di Madripoor è chissà che non possa debuttare in Shang-Chi.



SAVAGE WOLVERINE

Una delle run più amate. Scritta da Frank Cho, la serie è ambientata nella Terra Selvaggia dove Logan affronta dinosauri e mutanti, trovando anche un'impensabile alleata in Shanna the She-Devil, di cui si invaghisce. È una storia divertente e assurda che offrirebbe una visione unica su Wolverine.



ENEMY OF THE STATE

Questa sarebbe la più probabile. Sottoposto infatti al lavaggio del cervello da parte dell'HYDRA, Logan viene utilizzato tipo The Winter Soldier anche contro altri mutanti. Tornato alla normalità, Wolverine si imbarca in una missione di vendetta insieme a un Sentinella. Si incrocerebbe persino con i Fantastici 4, che aspettano ugualmente di essere rebootati nel MCU. Sarebbe un grande evento cinematografico.



GET MYSTIQUE

Mystica è un personaggio mutante molto importante, anche al cinema. Siamo convinti che possa tornare anche nel reboot degli X-Men, e uno dei modi per rilanciarla all'interno del MCU sarebbe costiringere Wolverine a darle la caccia. La storia approfondirebbe anche il passato dei due, fino agli anni '20, dando modo di scavare un po' a fondo nella loro psicologia.