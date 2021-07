Wolverine nel Marvel Cinematic Universe? I clamorosi indizi da Hugh Jackman

Hugh Jackman ha fatto impazzire i fan Marvel sul possibile approdo di Wolverine all'interno del Marvel Cinematic Universe. La star australiana ha pubblicato delle storie su Instagram che hanno drizzato immediatamente le antenne degli appassionati che ora sperano di poter assistere al ritorno di Jackman nel suo ruolo più famoso all'interno dell'MCU.

Tutto quello che c'è da sapere lo trovate nel nostro video di Everyeye Plus. Nelle scorse ore l'attore ha condiviso nelle storie una fan art di BossLogic dei celebri ed iconici artigli di Logan/Wolverin, seguita da una foto che lo ritrae insieme a Kevin Feige, boss dei Marvel Studios; la foto risale al Comic-Con di San Diego svoltosi nel 2013.



Per l'occasione i fan hanno rispolverato le dichiarazioni di Hugh Jackman dello scorso anno. Secondo l'attore se i diritti degli X-Men sarebbero stati nelle mani della Disney mentre era Wolverine, molte cose sarebbero andate diversamente.

La star ha confessato che se la querelle riguardante i diritti sarebbe uscita allo scoperto 7/8 anni fa avrebbe decisamente esultato.

Tuttavia l'attore era convinto di lasciare il ruolo dopo anni in cui il nome di Hugh Jackman è stato accostato dal grande pubblico quasi esclusivamente a Wolverine.

La certezza è che gli X-Men verranno inclusi in futuro nel Marvel Cinematic Universe, nonostante siano ancora oscure le modalità con le quali saranno introdotti. Qualche mese fa Viggo Mortensen spiegò perché rifiutò il ruolo di Wolverine nel franchise degli X-Men.



Nonostante ciò bisogna considerare l'età avanzata di Hugh Jackman - 52 anni - che potrebbe incidere nella scelta di ritornare ad interpretare Logan in più film. Sarà previsto un cameo? Staremo a vedere. Scoprite la strepitosa fan art di Hugh Jackman nel Marvel Cinematic Universe.