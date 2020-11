Wolverine, Keanu Reeves sostituisce Hugh Jackman nel MCU in un nuovo fan poster

Anche se i Marvel Studios hanno recentemente ufficializzato le sceneggiatrici per Deadpool 3, ora in lavorazione, poco o nulla sappiamo sull'attesissimo reboot degli X-Men, super gruppo all'interno del quale dovrebbe comparire anche Wolverine, anche se presumibilmente non più interpretato da Hugh Jackman.

Diciamo "presumibilmente" perché alcune recenti voci sostenevano che l'attore fosse corteggiato dai Marvel Studios per riprendere il ruolo all'interno dell'Universo Cinematografico e del reboot, ma i fan guardano avanti e provano a immaginare diversi attori nella parte, dal quotatissimo Taron Egerton al Dacre Montgomery di Stranger Things e fino all'adorato Keanu Reeves.



Proprio l'ultimo fan poster condiviso via Instagram dall'artista web Pablo, infatti, mostra l'interprete di Neo in Matrix e di John Wick nell'omonima saga action cinematografica nei panni di Logan, senza storico cappuccio in testa ma con gli artigli in Adamantio sfoderati e pronti a mietere qualche vittima. Il look con barba e capelli brizzolati e un po' traschant dona molto a Reeves, che proprio così sarebbe fantastico nella parte, anche se immaginiamo che non sarà offerta a lui, nonostante i Marvel Studios stiano cercando il ruolo adatto in cui inserire la star.



Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Keanu Reeves come Wolverine? Fatecelo sapere come sempre nei commenti in calce alla notizia.