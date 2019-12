Wolverine infilza Ryan Reynolds dopo l'attacco della star di 6 Underground a Hugh Jackman

Non passa giorno, ormai, senza che Ryan Reynolds e Hugh Jackman si punzecchino in qualche modo sui social: la sfida tra i due attori è aperta da tempo e nessuno dei due è libero di postare qualcosa sui social senza che arrivi l'altro a demolirlo. Stavolta, però, lo scontro è nato durante un programma TV australiano.

Reynolds, durante un'ospitata negli studi di Today Show Australia organizzata per promuovere il suo nuovo film 6 Underground, ha infatti colto l'occasione di trovarsi proprio nella terra natia di Hugh Jackman per scoccare una nuova freccia in direzione dell'amico e collega.

"È una persona cattiva. Voglio dire, voi tutti siete stati truffati. Pensate che sia questo fantastico ambasciatore del vostro Paese, ma la gente non capisce che lui viene da Winnipeg, Canada" ha infatti accusato la star canadese tra le risate generali. Una stoccata davanti alla quale, però, Jackman non è rimasto in silenzio per molto tempo.

Poche ore dopo, infatti, sull'account Twitter della star di Logan è apparso un poster in cui si vede proprio Wolverine infilzare Deadpool su uno dei suoi artigli (il dito scelto, inoltre, è sicuramente tutt'altro che casuale). "Chi chiami truffa?" recita una minacciosa scritta in rosso presente sull'immagine: il più celebre dei mutanti sembra tutt'altro che disposto a tollerare queste maldicenze sul proprio conto!

Reynolds, intanto, ha parlato di 6 Underground al CCXP rivelando un clamoroso segreto! Pare, inoltre, che proprio l'attore di Deadpool sia la mente dietro l'ultimo trailer di 6 Underground.