Wolverine - L'Immortale a gennaio su Disney+ negli USA: sarà così anche per l'Italia?

Negli Stati Uniti, su Disney+ Capodanno sarà all'insegna di Wolverine, con l'arrivo del secondo cinecomic in solitaria con protagonista Hugh Jackman, Wolverine - L'Immortale. Questo significa che arriverà presto anche in Italia?

Tra le nuove uscite di gennaio 2021 su Disney+ USA figura anche Wolverine - L'Immortale, il secondo film nell'universo deli X-Men dedicato interamente a Wolverine e il primo della trilogia diretto da James Mangold, che arriverà sulla piattaforma streaming già dal primo dell'anno.

Stando a quanto riportato anche da Comicbook, il film sarà disponibile nella sezione Marvel Legacy Movies, la categoria dedicata agli altri film Marvel prodotti dagli studi FOX, come tutti gli altri X-Men e I Fantastici 4.

Ma quando arriverà da noi? Purtroppo, non lo sappiamo.

Al momento Wolverine - L'Immortale non è presente tra i titoli annunciati per gennaio su Disney+ Italia, ma questo non significa che non possa arrivare presto.

Se, infatti, dovremo aspettare l'arrivo della nuova sezione della piattaforma Star per vedere pellicole come Logan, che sono generalmente indirizzate a un pubblico più adulto (Logan è vietato ai minori di 14 anni, Rated R per l'MPAA), e quindi prima di febbraio non sarà possibile per i paesi europei, visto che sarà proprio allora che debutterà l'aggiunta al servizio, non è detto che succeda lo stesso con il precedente film.

Wolverine - L'Immortale è stato classificato PG-13 dall'MPAA, e quindi un suo approdo su Disney+ precedentemente al debutto di Star non sarebbe poi così impensabile.

E a voi è piaciuto il secondo film di Wolverine con protagonista Hugh Jackman? Attendete un suo arrivo su Disney+? Fateci sapere nei commenti.