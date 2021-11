Wolverine - L'Immortale e il contributo di The Rock: ecco come ha aiutato Hugh Jackman

Questa sera torna in tv Wolverine - L'Immortale, il film del 2013 diretto da James Mangold, che ci ha permesso ancora una volta di rivedere Hugh Jackman nei panni del celebre supereroe Marvel. Stavolta però, il protagonista della saga per rimettersi in forma, ha chiesto una mano ad un altra importantissima star, ovvero The Rock.

Hugh Jackman infatti, ha avuto la forte necessità di mettere su un grosso quantitativo di massa muscolare in tempi relativamente brevi e così ha chiesto qualche consiglio a Dwayne Johnson, l'ex wrestler ora approdato al mondo del cinema, che gli ha suggerito un particolare piano alimentare.

"Sono un tipo costituzionalmente molto magro" ha detto Jackman "e avevo la necessità di mettere su tanto peso in maniera rapida ma questo, non è per me cosa facile. Costruire il fisico di Wolverine è estremamente complesso. Così ho chiamato The Rock e lui mi ha dato una semplice indicazione. Era necessario che mi mantenessi per lo meno sulle seimila calorie al giorno. Ricordo che mi ha detto: 'Inizi alle sei e mezza del mattino a mangiare pollo e broccoli e mangi ogni due ore'. Non era per niente semplice".

Sebbene l'addio di Hugh Jakman a Wolverine sia ormai definitivo, fa sempre un grande effetto scoprire quanto duro lavoro ci sia dietro un grande ruolo di questo tipo. I fan però non devono disperare, lo stesso attore si è detto convinto dell'arrivo di un nuovo Wolverine nel MCU.

Voi chi vedreste bene nei panni di questo supereroe? Ditecelo naturalmente nei commenti.