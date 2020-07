Wolverine, Hugh Jackman torna nei panni del mutante in un divertente video su Instagram

Tre anni dopo l'addio a Wolverine, Hugh Jackman è ancora molto affezionato al personaggio, e non perde l'occasione per tornare nei suoi panni, sia pure per pochi secondi. L'attore ha appeso gli artigli al chiodo nel 2017 con Logan - The Wolverine, dopo aver interpretato il mutante in ben nove film.

In un divertente video su Instagram, però, Hugh Jackman è tornato per un attimo nei panni di Wolverine. La clip, che si può vedere anche in calce alla news, è un'anteprima della prossima serie Marvel's Storyboards. Il suo interlocutore, Joe Quesada di Marvel Comics, gli chiede di mostrargli come grugnire e urlare come Logan, e lui non si fa certo pregare.

Nella didascalia, infatti, Hugh Jackman scrive: "Qualcuno potrebbe pensare che dopo migliaia di interviste sull'interpretazione di Wolverine, io sia immune all'esca quando sono invitato ad alzarmi dalla mia sedia. Non è così."

Il divertente video dimostra che Jackman è ancora in grado di riprendere il ruolo, anche se in questo momento le probabilità che ciò accada sono davvero poche, a meno che non si tratti di una scherzosa intervista. Mai dire mai, in ogni caso. E chissà che non capiti prima o poi di rivedere il Wolverine di Hugh Jackman nel Marvel Cinematic Universe, anche soltanto per un Easter Egg.

Per altri approfondimenti su Wolverine, rimandiamo alle riflessioni di Hugh Jackman sulle ultime parole dell'eroe.