Wolverine di Hugh Jackman protagonista di Avengers: Secret Wars? Ha incontrato Kevin Feige

Proprio come Spider-Man di Tom Holland dovrebbe essere il protagonista di Avengers: The Kang Dynasty, o comunque uno dei personaggi centrali, secondo una nuova indiscrezione lo stesso approccio sarà riservato al Wolverine di Hugh Jackman in Avengers: Secret Wars.

Mentre il web discute dei chiacchierati camei di Deadpool 3, infatti, il noto scooper Daniel Richtman tramite il suo Patreon ha anticipato che Hugh Jackman avrebbe incontrato Kevin Feige dei Marvel Studios poco prima dell'inizio dello sciopero del sindacato degli attori SAG-AFTRA per discutere del suo futuro nei panni del celebre mutante degli X-Men all'interno del Marvel Cinematic Universe. Come saprete, nel corso di Deadpool 3 sia Deadpool di Ryan Reynolds che Wolverine di Hugh Jackman raggiungeranno il MCU grazie alle trame del Multiverso e lo raggiungeranno per rimanerci in pianta stabile, e stando a Richtman l'attore australiano avrebbe discusso con Kevin Feige di un "ruolo importante" in Avengers: Secret Wars.

Da segnalare ovviamente che queste indiscrezioni non sono in alcun modo da considerare ufficiali, sebbene le anticipazioni di Richtman, noto anche come DanielRPK, ben si sposerebbero con i precedenti scoop del noto insider My time to shine hello, secondo il quale Avengers: Secret Wars si concentrerà maggiormente sui supereroi Varianti dopo che Avengers: The Kang Dynasty avrà come protagonisti gli eroi 'normali' del MCU.

I due prossimi film della saga degli Avengers sono attesi per maggio 2026 e maggio 2027, continuate a seguirci per tutti i prossimi aggiornamenti.