Wolverine, Hugh Jackman chiese a Lee Daniels di farsi sotto con la Fox: andò malissimo

Se non riuscite ad immaginarvi un film di Wolverine diretto da Lee Daniels, non siete i soli: il regista, infatti, in una recente intervista promozionale ha ricordato di quando Hugh Jackman lo convinse a farsi avanti con la Fox per proporre un nuovo film della saga, ma le cose andarono malissimo.

Ecco cosa ha detto il regista:

"Devo ammettere che molti attori mi chiamano, di tanto in tanto. Ricordo che dopo aver fatto Precious, Hugh Jackman mi ha contattato perché voleva che facessi un film di Wolverine. E mi ha mandato dalla Fox, nei loro studios, perché immagino che sia lì che fanno i loro film. Io non avevo mai fatto un film in studio nella mia carriera, e posso dire candidamente che è stato un disastro assoluto al punto che, mentre parlavo, mi sono fermato volontariamente ... Ricordo che dopo mi sono fermato al Kentucky Fried Chicken e ho mangiato un intero cesto da sei. Credo sia stata la peggior riunione della mia vita. Non so come si possa pensare a Wolverine guardando Precious, ma adoro Hugh e da allora siamo rimasti amici fino ad oggi!"

Daniels non ha rivelato dettagli sulla trama del suo film, ma ha scherzato: "Ho indicato alcune direzioni verso cui la storia di Wolverine sarebbe potuta andare, e loro mi hanno indicato la porta."

Ora i fan rimarranno con la curiosità di conoscere la storia di Wolverine di Lee Daniels, e chissà se prima o poi il regista si sbottonerà in proposito: dev'essere stata davvero tremenda se, alla fine, la Fox optò per quella vista in X-Men Origins: Wolverine, che Ryan Reynolds ha cercato di troncare nella leggendaria scena post-credit di Deadpool 2.

