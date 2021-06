Wolverine, Hugh Jackman arriva nel Marvel Cinematic Universe in questa strepitosa fan art

Se Viggo Mortensen rifiutò il ruolo di Wolverine al cinema, i fan sono affezionatissimi all'interpretazione di Hugh Jackman, e sognano di rivederlo nei panni del mutante. Nei piani di Kevin Feige e dei Marvel Studios per il futuro c'è un reboot degli X-Men, che dovrebbero approdare nel MCU, ma non si sa ancora molto sul progetto.

In una nuova fan art pubblicata su Instagram, l'utente Sweeny Star-Lord (Malcolm Kenneth) si è divertito a immaginare Hugh Jackman nel Marvel Cinematic Universe. Il suo è un Wolverine con un costume giallo e blu, derivato dai fumetti, senza maschera e con dei fori di proiettile.

L'immagine è visibile anche in calce alla notizia. "Una parte di me sarà sempre triste sapendo che non vedremo mai Hugh Jackman tornare nel MCU e indossare il suo iconico costume di Wolverine dei fumetti" scrive l'autore nella didascalia. "Wolverine è stato il supereroe della mia infanzia, Hugh Jackman è il migliore di tutti e sarà per sempre Logan."

Hugh Jackman, dal canto suo, ha detto in passato che avrebbe ripreso il ruolo di Wolverine al cinema solo se all'interno del Marvel Cinematic Universe. Pensando al reboot degli X-Men, però, in questo momento sembra più probabile un recasting, e quindi un nuovo attore a interpretare Logan. Staremo a vedere cosa decideranno i Marvel Studios.