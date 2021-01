Wolverine, guardate questa street art approvata da Hugh Jackman

Nonostante abbia detto addio definitivamente al ruolo di Wolverine anni fa, Hugh Jackman e il suo personaggio non sono ancora stati rimpiazzati con una nuova iterazione cinematografica e i fan e gli appassionati di tutto il mondo continuano ad omaggiare il loro X-Man preferito. Come accade in un coffee shop in cui è apparsa una street art dedicata.

La street art è stata immortalata dallo stesso Jackman che l'ha approvata immediatamente e innalzata a una delle sue preferite in assoluto dedicate al personaggio Marvel. "Ma prima prendiamoci un caffé", ha scritto l'attore sui suoi profili social condividendo lo schizzo e taggando la compagnia che in questi ultimi anni ha contribuito a sponsorizzare, la Laughing Man Coffee, in questi anni impegnata nel supporto delle fattorie di caffè con i suoi programmi sociali dedicati alle famiglie e ai figli degli agricoltori.

In questi ultimi mesi si è discusso su chi potrebbe ereditare il ruolo di Wolverine ai Marvel Studios, e sono stati fatti i nomi di Tom Hardy e di Anthony Starr di The Boys, così come anche Keanu Reeves ha sempre sognato di interpretarlo.

Inoltre, prima dell'acquisizione della Fox da parte di Disney, era in lavorazione uno spin-off su Dafne Keen ovvero X-23, personaggio che fa la sua comparsa in Logan - The Wolverine di James Mangold. Tutto è poi sfumato a causa della fusione con Disney, che ha eliminato il corso mutante Fox ed è ora pronta insieme ai Marvel Studios a rebootare i personaggi all'interno del Marvel Cinematic Universe, ma in una recente intervista con Elle proprio la Keen ha effettivamente confermato l'esistenza di uno spin-off poi accantonato post-fusione.

Rivela la protagonista di His Dark Materials di BBC: "Qualcuno mi aveva suggerito che ce ne sarebbe potuto essere un altro [di film su X-23], ma questo accadeva molto tempo fa, quando stavamo ancora girando Logan. Dopo non mi hanno più contattata ma la motivazione sembra abbastanza evidente".