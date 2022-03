Wolverine, una nuova fan art mostra Taron Egerton nei panni del mutante

Continuano a susseguirsi i rumour su chi interpreterà Wolverine dopo l'addio al ruolo di Hugh Jackman. Tra i nomi da tempo in lizza riecheggia quello dell'attore britannico Taron Egerton, che vediamo nei panni di Wolverine in questa nuova fan art!

Salito alla ribalta per il ruolo da protagonista nei due film della saga Kingsman, Egerton ha ricevuto il plauso di critica e pubblico per la sua interpretazione di Elton John nel film biografico Rocketman.

Se è ancora incerto il fatto che l'attore possa davvero vestire i panni del mutante in un futuro reboot cinematografico, una nuova concept art (che potete vedere nel post a fine articolo) lo ritrae nel costume classico di Wolverine.

Non si tratta della prima fan art di Egerton come Wolverine: da anni, i fan che sperano che Egerton sia chiamato a interpretare il ruolo, che in precedenza era di Hugh Jackman, pubblicano illustrazioni a lui dedicate, contribuendo ad alimentare il dibattito in merito.

Non è ancora noto quali siano i piani dei Marvel Studios, ma è evidente che prima o poi Wolverine arriverà nel Marvel Cinematic Universe e che la Casa delle Idee non si lascerà sfuggire un personaggio che, grazie all'interpretazione di Jackman, è diventato iconico.

Di recente, il regista dei film di Kingsman, nonché di X-Men: L'inizio, Matthew Vaughn ha espresso il suo interesse per la regia del reboot di Wolverine: "Hugh Jackman è stato così bravo e ha fatto un ottimo lavoro nell'interpretarlo. Ma scegliere il giovane [Wolverine] sarebbe davvero divertente e potrebbe portare in una direzione completamente diversa a quella imboccata da Hugh".

E chissà se la scelta del giovane Wolverine potrebbe cadere proprio su quel Taron Egerton che ha fatto parte dei film del franchise di Kingsman da lui diretti...