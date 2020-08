Wolverine con il costume giallo, ecco la fan art da un designer di God of War

Con i diritti dei personaggi degli X-Men tornati alla Marvel dopo l'acquisizione della 20th Century Fox da parte della Disney, adesso lo studio di Kevin Feige ha carta bianca per quell'universo e per la sua introduzione all'interno del Marvel Cinematic Universe. I fan ovviamente sognano di vedere di nuovo all'opera Wolverine.

Dopo essere stato interpretato per quasi 20 anni da Hugh Jackman, i fan dovranno accettare di vedere un nuovo attore per la possibile versione nell'MCU, che potrebbe anche introdurre per la prima volta l'iconico costume giallo che contraddistingue il personaggio nei fumetti Marvel e che Jackman non ha mai indossato nei film che lo hanno visto protagonista. Tra i tanti che hanno provato a immaginare la nuova versione del mutante c'è anche Raf Grassetti, di professione designer per God of War.

Grassetti è noto per il suo stile iper-realistico e infatti la fan art da lui realizzata a condivisa sui social è decisamente impressionante. Il costume, perfettamente credibile anche nella sua versione gialla, è straordinaria e ricorda anche certe versioni del costume di Captain America indossate da Chris Evans per l'Universo Cinematografico Marvel.

Poco tempo fa, Hugh Jackman si è detto sicuro dell'arrivo di un nuovo attore per il personaggio di Wolverine e quindi suo successore: "Il mio posto sarà preso da qualcun altro. È un personaggio troppo bello perché ciò non accada. "È come se tornando a casa un amico ti dicesse, 'Hey è appena arrivato un nuovo JD e la musica e fantastica, torni qui?' E tu rispondi 'Sembra bello ma... no. Se la cavano bene anche con qualcun altro'".

Voi cosa ne pensate? Avete in mente qualche attore che potrebbe raccogliere l'eredità di Jackman? Fatecelo sapere nei commenti. Per farvi un'idea, qui potete trovare una fantastica fan art di Keanu Reeves nei panni di Wolverine.