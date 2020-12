Wolverine, Charlie Hunnam eredita artigli e rabbia da Hugh Jackman nella nuova fan art

I fan degli X-Men e più nel particolare di Logan continuano a fantasticare con l'immaginazione sul possibile sostituto di Hugh Jackman nei panni di Wolverine nell'annunciato e attesissimo reboot cinematografico dei mutanti nel Marvel Cinematic Universe, di cui purtroppo non si hanno ancora notizie né dettagli.

L'ultima fan art dedicata al personaggio risale a qualche giorno fa, quando un appassionato pensava a Keanu Reeves come sostituto di Jackman negli artigli e nella rabbia di Logan, e adesso è grazie all'artista web Mizuri che possiamo ammirare un profilo ombroso di Charlie Hunnam nel ruolo.



Finora il nome dell'interprete di King Arthur e The Gentlemen non era ancora saltato fuori con convinzione per la parte del mutante, ma l'attore ha un interessante bacino di fan che spera che possa andare a lui la parte in futuro. Dovrebbe battere altri fan favourite di un certo rilievo come Taron Egerton (Kingsman) e Dacre Montgomery (Stranger Things, Power Rangers), ma dato il phisyque-du-role e la bravura interpretativa non vediamo perché non debba essere preso in considerazione.



Voi cosa ne pensate? Vedreste bene Charlie Hunnam nei panni di Wolverine? Preferireste qualche altro attore in lista o no? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.



Vi lasciamo intanto alla nostra recensione di Logan.