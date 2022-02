Wolverine, quali attori dovrebbero sostituire Hugh Jackman per il MCU?

Al possibile ritorno di Charles Xavier in Doctor Strange 2 si è unito nelle ultime ore quello di Wolverine. O almeno così dicono i rumor riportati da Joseph Deckelmeier di The Illuminerdi. Secondo quanto dichiarato, potrebbe trattarsi di una variante del personaggio, perché Hugh Jackman sicuramente non ci sarà. Chi potrebbe prendere il suo posto?

Hugh Jackman è stato recentemente impegnato con la produzione teatrale di Music Man, e in passato aveva reso chiaro che non sarebbe tornato a interpretare Wolverine. In ogni caso il cameo del personaggio non è stato confermato, ma con il possibile ritorno di altri personaggi degli X-Men, tra cui spicca appunto Xavier, i fan lo danno quasi per scontato. Ed ecco allora che si inizia a speculare su chi potrebbe arrivare al posto di Jackman.

La voce più quotata vede, a sorpresa, come possibile erede dell'attore di The Greatest Showman, Daniel Radcliffe. Chiariamolo subito: non esistono leak ufficiali in merito, ma si tratta solamente di un rumor. Però sarebbe sicuramente un'opzione molto interessante, che ci permetterebbe di conoscere nuove sfumature dell'attore che ha vestito i panni di Harry Potter per tanti anni.

Un'altra opzione, probabilmente meno papabile, è Keanu Reeves. L'attore di The Matrix tempo fa aveva dichiarato in un'intervista che avrebbe "amato interpretare Wolverine", e il suo talento darebbe sicuramente una nuova linfa vitale al personaggio. Un po' come Sam Worthington, ritenuto anche lui perfetto per il ruolo, perché in grado di dare una grande intensità a Wolverine, anche grazie all'ottimo lavoro fatto dall'attore sulla sua voce. Il meno quotato è sicuramente Scott Eastwood, figlio del celebre Clint, che sicuramente potrebbe riservarci grandi sorprese.

E voi, chi vorreste vedere come Wolverine? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto ecco il trailer ufficiale di Doctor Strange 2!