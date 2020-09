Wolverine, Antony Starr di The Boys prende il posto di Hugh Jackman in una nuova fan art

Qualche tempo fa Antony Starr, tra i protagonisti di The Boys, aveva espresso il desiderio di interpretare Wolverine in occasione del reboot degli X-Men targato Marvel Cinematic Universe. Non è ancora chiaro come i mutanti saranno introdotti nel MCU, ma al recente Comic Con di San Diego Kevin Feige ha confermato l'esistenza del progetto.

A quanto pare, ai fan l'idea piace parecchio, e qualcuno già comincia a immaginare Antony Starr nei panni di Wolverine. Su Instagram, infatti, qualche giorno fa l'utente britedit ha pubblicato una fan art che raffigura la star di The Boys con tanto di artigli e costume giallo e nero.

La fan art è visibile anche in calce alla notizia. A giudicare dalle sue performance in Banshee e nel ruolo del Patriota nella serie Amazon Prime Video, in effetti Antony Starr sembrerebbe davvero adatto a vestire il costume di Wolverine, che al cinema è stato interpretato da Hugh Jackman. Quest'ultimo, a tre anni dall'ultimo film, Logan - The Wolverine, è ancora molto affezionato al personaggio, come dimostra un recente video su Instagram.

Il ruolo di Logan nel Marvel Cinematic Universe è molto ambito, tanto che negli ultimi tempi si è scatenato un vero toto Wolverine, e anche Keanu Reeves ha ammesso di aver sempre sognato di interpretare il mutante. Staremo a vedere chi sarà a spuntarla.