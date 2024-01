Wolfs, per George Clooney il nuovo film con Brad Pitt è 'un Ocean's 11 vietato ai minori'

Wolfs sarà il nuovo film di George Clooney e Brad Pitt, che torneranno a lavorare insieme dopo la saga di Ocean's e Burn After Reading, ma cosa bisogna aspettarsi dal progetto?

Nel corso di una recente intervista promozionale con Total Film, la star George Clooney ha finalmente fornito qualche dettaglio in più sul misterioso titolo Apple Studios diretto dal regista della saga di Spider-Man Jon Watts, anticipato che potrebbe essere descritto come una versione vietata ai minori di Ocean's 11.

"Il mio personaggio è un ragazzo triste, molto triste. È arrabbiato. Sta invecchiando. Compirà 60 anni tra un paio di settimane. Dopodiché sarà tutto in discesa per lui, un po' com'è stato per me", ha scherzato George Clooney con il suo solito charme. "Ma Wolfs è davvero un bel film. E adoro questo ragazzo, Jon Watts. É un grande regista. Abbiamo appena fatto una proiezione, e la sala è letteralmente impazzita, posso dirti questo. Quindi, si, c'è molto entusiasmo intorno al progetto. Pensiamo che sia un film davvero divertente, oscuro - molto oscuro - e abbastanza folle...Sembra un film di Ocean's vietato ai minori".

Wolfs è stato annunciato per la prima volta nel 2021, con Watts incaricato di scrivere e dirigere. Apple TV Plus ha acquisito i diritti del film dopo aver vinto una guerra di offerte, con Sony che si è accordata per i diritti per la distribuzione nelle sale. Per altri contenuti, Brad Pitt e George Clooney sono a lavoro anche su Ocean's 14.