Wolfs, prima foto e data d'uscita per il film che riunirà Brad Pitt e George Clooney!

Li abbiamo visti contendersi la palma di attore più desiderato di Hollywood a cavallo tra gli anni '90 e il primo decennio dei 2000 e più volte abbiamo avuto modo di ammirarli duettare sul grande schermo con l'intesa che solo due come loro possono avere: Brad Pitt e George Clooney sono pronti finalmente a tornare a far coppia in questo Wolfs.

Diretto da Greg Berlanti, Wolfs verrà distribuito da Apple TV+ e si baserà su una trama ambientata durante la corsa allo spazio degli anni '60 (questo è, al momento, tutto ciò che sappiamo sulla storia che ci verrà raccontata): la sua principale attrattiva, ad oggi, è comunque l'esser riuscito a riformare per la prima volta da 15 anni a questa parte la coppia ammirata e amata in film come Ocean's Eleven e Burn After Reading (ultima collaborazione tra i due amici e colleghi, datata 2008).

Non solo Clooney e il suo compare neo-sessantenne, però: Wolfs potrà contare anche sulla presenza nel cast di nomi come Scarlett Johnasson e Channing Tatum, e tanto basta a sollecitare la nostra curiosità! La prima foto del film ci mostra soltanto Clooney e Pitt insieme, ma ci anticipa anche la data d'uscita in sala: Wolf uscirà sul grande schermo il prossimo 20 settembre, prima di trovare nuova vita sulla piattaforma streaming di Apple. E voi, siete curiosi? Fatecelo sapere nei commenti!