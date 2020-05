Wolfman, sarà Ryan Gosling il protagonista del reboot targato Universal

Dopo il successo de L'Uomo Invisibile di Leigh Whannell, Universal si prepara a riportare sul grande schermo un altro compenente del cosidetto Monster Universe: Ryan Gosling è stato infatto scelto come protagonista del reboot di Wolfman.

In preparazione già dal 2014 il reboot di Wolfman non ha avuto molta fortuna, principalmente a causa di un primo tentativo fallito da parte di Universal di riportare in auge i personaggi di quello che sarebbe dovuto essere, su modello del Marvel Cinematic Universe, il Monster Universe.

Adesso però, dopo un più che soddisfacente stunt al botteghino de L'Uomo Invisibile con Elisabeth Moss, e altrettanto positive critiche da parte della stampa, lo studio ha deciso di riprovarci, dando un taglio più autoriale al tutto.

Così il prossimo progetto a tema sarà Wolfman, per cui è stato già scelto l'attore principale, Ryan Gosling.

Continua invece la ricerca per un regista, e mentre non vi sono ancora dei frontrunner per il ruolo, pare che nella lista dei papabili compaia anche Cory Finley, il regista della pellicola di HBO con protagonista Hugh Jackman, Bad Education.

Ulteriori dettagli in merito al film non sono stati diffusi, ma stando a quanto riportato da Variety, si starebbe pensando a uno stile simile a quello di Nightcrawler con Jake Gyllenhaal, per una pellicola ambientata ai giorni nostri ma con una vena soprannaturale.