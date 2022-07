Wolfman, Ryan Gosling: 'Girerei di tutto con Derek, ma sono elettrizzato per questo film'

Ryan Gosling è attualmente impegnato a promuovere il suo nuovo film, il thriller spionistico di Netflix The Gray Man, ma non vede l'ora di tornare a lavorare con Derek Cianfrance per Wolfman.

Sono passati ormai più di due anni da quando venne annunciato Ryan Gosling come protagonista di Wolfman, il reboot di Universal Pictures diretto da Derek Cianfrance, ma l'entusiasmo dell'attore all'idea di tornare a collaborare con il regista di Blue Valentine e Come un tuono non si è certo affievolito.

"Girerei davvero di tutto con Derek, ma l'idea di fare qualcosa del genere mi sembra davvero elettrizzante" ha raccontato Gosling ai microfoni di Collider, parlando del prossimo film che gireranno insieme "È qualcosa di nuovo per entrambi, ma in certo senso, sento come se si tratti di un tipo di film che abbiamo già realizzato altre volte, ma i forma letterale. Abbiamo sempre realizzato una versione metaforica, e questa mi sembra come un'opportunità per fare davvero la versione letterale di quella superficie che abbiamo iniziato pian piano a scalfire".

E poi, Gosling non vede l'ora di vestire i panni del personaggio: "È uno di quei personaggi sempiternu, ed è sempre stato sulla lista dei ruoli che avrei voluto interpretare per me".

Al momento, tuttavia, le informazioni su Wolfman scarseggiano ancora, ma vi terremo aggiornati non appena sapremo qualcosa di più.