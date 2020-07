Wolfman, sarà Leigh Whannell il regista del reboot con Ryan Gosling?

Stando a quanto riporta The Wrap, Leigh Whannell sarebbe in trattative per dirigere Wolfman, il reboot targato Universal con protagonista Ryan Gosling, in coproduzione con Blumhouse Productions di Jason Blum. Il regista ha recentemente collaborato con Blumhouse per L'Uomo Invisibile, che ha incassato 124 milioni di dollari al botteghino.

Nei mesi scorsi Leigh Whannel ha firmato un nuovo accordo con Blumhouse, per la scrittura, la regia e la produzione di una serie di progetti nei prossimi anni. Sono già sette i film del sodalizio nell'ultimo decennio.

A quanto trapela, il co-creatore della saga di Saw scriverà il soggetto di Wolfman, mentre la sceneggiatura sarà affidata a Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo. Non si conoscono ancora, al momento, i dettagli della trama, né si parla di una possibile data di uscita del film.

Come sceneggiatore, prima di L'uomo invisibile Leigh Whannell ha lavorato tra l'altro anche al franchise Insidious (di cui ha diretto nel 2015 il terzo capitolo) e a Upgrade (2018), di cui è anche regista. Figura inoltre come produttore esecutivo nel recente Spiral. Tra i suoi progetti futuri c'è invece il remake di 1997: Fuga da New York.

I prossimi progetti di Blumhouse Productions prevedono invece una nuova versione di Dracula, diretta da Karyn Kusama.