Wolfman: l'horror Universal è stato rinviato, scoprite la nuova data d'uscita

Ora che le riprese di Wolfman sono ufficialmente iniziate, la Universal Pictures ha annunciato la data d'uscita del nuovo remake della saga horror dei Mostri Classici, co-prodotto con Blumhouse.

Lo studio ha annunciato in queste ore che il thriller sui lupi mannari diretto dal regista Leigh Whannell, già autore dell'acclamato remake de L'uomo invisibile per Universal Pictures e Blumhouse, è stato rinviato di circa tre mesi dalla sua uscita originale e adesso arriverà nelle sale il 17 gennaio 2025. Il film, interpretato da Christopher Abbott (Povere creature) nel ruolo del protagonista, segue un padre di famiglia i cui cari vengono perseguitati da un pericoloso predatore: il progetto è stato scritto e diretto da Whannell, che viene anche dal successo di Upgrade.

Blumhouse e Motel Movies stanno producendo Wolf Man, interpretato anche da Julia Garner: il film aveva in precedenza Ryan Gosling nel ruolo del protagonista, ma la star di La La Land e The Fall Guy ha dovuto lasciare il ruolo per conflitti di programmazione. Jason Blum è il produttore di questo remake che promette di reinventare il Classico della Universal, e che tra i produttori esecutivi include anche Whannell, Ken Kao, Bea Sequeira, Mel Turner e lo stesso Ryan Gosling.

Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità riguardanti Wolf Man, vi invitiamo a rimanere sintonizzati su tutti i canali di Everyeye.

