Wolfman: Derek Cianfrance potrebbe tornare a dirigere Ryan Gosling nel reboot

E' da più di un anno che sappiamo cheRyan Gosling sarà il protagonista di Wolfman, il reboot targato Universal e Blumhouse. In passato si erano presi in considerazione vari nomi da mettere al timone del progetto. Si era ad esempio parlato di Leigh Whannel come regista di Wolfman. Adesso però Derek Cianfrance sembrerebbe prossimo alla firma.

Per chi non lo conoscesse, parliamo del regista di Blue Valentine, che nel progetto della Blumhouse dovrebbe occuparsi di scrivere anche la sceneggiatura. E non sarebbe la prima volta che Cianfrance si cimenta nella scrittura, perché proprio lo scorso anno è andato agli Oscar come candidato per Miglior Sceneggiatura Originale con The Sound of Metal.

"I film horror sono stati il ​​mio primo amore, il mio ingresso in ciò di cui il cinema era capace, narrativamente, psicologicamente ed esteticamente. Unito all'opportunità di lavorare di nuovo con Ryan, questo è davvero un sogno che diventa realtà. Sono entusiasta e ispirato all'idea di lavorare con la brava gente della Blumhouse e della Universal per riportare in vita questo mostro nel nostro inconscio collettivo", ha dichiarato Cianfrance.

L'addio di Leigh Whannel al progetto, in verità, sembrerebbe essere stato forzato da un'agenda troppo affollata, in cui il reboot con Ryan Gosling non trovava spazio. Un vero peccato per il regista, che ha però regalato un'opportunità al collega Derek Cianfrance.

Wolfman è prodotto da Ryan Gosling, Ken Kao e Jason Blum.