Wolfman, 5 cose che forse non sapete sul film con Benicio Del Toro e Anthony Hopkins

Questa sera su Mediaset 20 torna in onda Wolfman, remake dell'omonimo classico horror del 1941 che vede nel cast Benicio Del Toro, Anthony Hopkins ed Emily Blunt. In attesa di novità sul reboot con protagonista Ryan Gosling, ecco 5 curiosità e retroscena da non perdere sulla pellicola del 2010:

L'orso posseduto dagli zingari è in realtà un' animazione riciclata da La bussola d'oro , l'adattamento del primo volume di Queste oscure materie uscito nel 2007. L'orso polare del fantasy è stato infatti trasformato in un Grizzly.

Wolfman è uno dei due film sui lupi mannari ad aver vinto il Premio Oscar come Miglior Trucco (a Rick Baker e Dave Elsey). L'altro è Un lupo mannaro americano a Londra di John Landis, anch'esso assegnato al make-up artist Rick Baker.

Il film si è rivelato un gigantesco flop al box office , con appena €146 milioni incassati a fronte di un budget di produzione di €150 milioni.

Il produttore e interprete principale Benicio Del Toro è un grande appassionato dell'originale L'Uomo Lupo del 1941. È infatti rimasto collegato al progetto del remake fin dal suo primo annuncio nel 2006 nonostante i vari cambi di regia.

La colonna sonora originale di Danny Elfman, ispirata al lavoro svolto da Wojciech Kiler per Dracula di Bram Stoker, ad un certo punto è stata accantonata perché stando alla produzione non era adatta al tono assunto dal film dopo le riprese aggiuntive. Paul Haslinger avrebbe dovuto rimpiazzarlo, ma alla fine Universal decise di reintegrare le musiche gotiche di Elfman.

