Wolfgang Petersen, morto a 81 anni il regista de La Storia Infinita e U-Boot 96

Ci sono registi non particolarmente prolifici che, nonostante un numero relativamente esiguo di passaggi sul grande schermo, riescono comunque ad incidere in maniera significativa sul nostro amore per la settima arte: uno di questi era sicuramente Wolfgang Petersen, scomparso proprio in queste ore all'età di 81 anni.

La morte del regista è stata confermata proprio in queste ore dal suo team: Petersen, stando a quanto si legge sulle principali testate, sarebbe morto in seguito all'inevitabile evolversi di un cancro al pancreas dal quale il regista era affetto. Wolfgang Petersen è deceduto in casa in compagnia di sua moglie Maria Borgel Petersen.

Nato il 14 marzo del 1941 ad Emden, in Germania, Petersen non ha firmato molti film in carriera: nel curriculum del regista tedesco spiccano però opere entrate di diritto nella storia del grande schermo e nella nostra cultura pop, prima fra tutte La Storia Infinita, ma anche U-Boot 96, Air Force One, La Tempesta Perfetta e Troy, fino a quel Poseidon che nel 2006 vide per l'ultima volta Petersen fare la sua comparsa nel mondo delle grandi produzioni.

Una filmografia ridotta, dunque, ma densa di successi che vanno ben oltre il mero risultato al box-office: per saperne di più, qui trovate un nostro approfondimento su La Storia Infinita.