Wolf Man, anche una star di The Handmaid's Tale nel reboot di Blumhouse

L'inizio della produzione del reboot di Wolf Man, classico horror di Universal, porta con sé diverse notizie sul cast del film con Ryan Gosling. Una new entry è stata già annunciata e si tratta di una star della serie tv The Handmaid's Tale, che farà parte del cast che può già contare su Julia Garner e Christopher Abbott.

Si tratta di Sam Jaeger, che interpreta Mark Tuello nello show di Bruce Miller, un rappresentante del Governo degli Stati Uniti in esilio, che funge da contatto per June (Elisabeth Moss) e Luke (O.T. Fagbenle) nella quinta stagione.

Jaeger è un attore parecchio prolifico sul piccolo schermo e vanta credit in serie come Parenthood, Law & Order True Crime, When We Rise, Tell Me a Story e Why Women Kill.

Diretto e co-scritto da Leigh Whannell, Wolf Man racconta la storia di una famiglia terrorizzata da un predatore letale. Le riprese di Wolf Man sono iniziate da poco in Nuova Zelanda ma non sono trapelate ulteriori informazioni sul film.

Il film originale, L'uomo lupo, è uscito nel 1941 e si è affermato come uno dei monster movie maggiormente iconici del grande schermo al pari di franchise mostruosi Universal come Dracula, La mummia e Frankenstein.

Nel corso dei decenni sono stati realizzati parecchi remake, l'ultimo dei quali risale al 2010 con protagonista Benicio del Toro.

Christopher Abbott ha sostituito Ryan Gosling, inizialmente scelto come protagonista del film.