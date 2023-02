Wnnie the Pooh: il regista pensa a una versione horror anche di Bambi e Peter Pan!

Il mondo potrebbe essere pronto ad accogliere il prossimo universo cinematografico condiviso al cinema. Dopo il successo di Winnie-the-Pooh: Blood and Honey, il regista infatti starebbe pensando di adattare in versione horror altri personaggi delle favole classiche per l'infanzia, tra cui Bambi e Peter Pan. Un universo dedicato agli adulti.

Dopo il successo di Winnie-the-Pooh: Blood and Honey, lo slasher a basso costo che è diventato virale l'anno scorso e che ha già accumulato un incasso di quasi un milione di dollari in Messico prima del suo lancio nelle sale cinematografiche mondiali, che avverrà il 15 febbraio prossimo, lo sceneggiatore/regista Rhys Frake-Waterfield ha dichiarato di voler creare un intero universo con gli adattamenti X-Rated violenti delle amate storie per l'infanzia.

Rhys Frake-Waterfield ha dichiarato all'Hollywood Reporter che sta progettando di portare tutti questi personaggi, un tempo adatti alle famiglie, e altri ancora, in un unico universo cinematografico. "L'idea è che cercheremo di immaginare che siano tutti nello stesso mondo, in modo da avere dei crossover", dice. "Le persone ci hanno scritto dicendo che vogliono davvero vedere Bambi contro Pooh".

"Ci sono molte altre idee là fuori che non sono legate alla Disney, un sacco di vecchie favole e leggende metropolitane, concetti che sono sinonimi della vostra infanzia, e sono quelli con cui voglio costruire una contorta realtà alternativa".

Il regista - che insieme al produttore Scott Jeffrey dirige la prolifica compagnia horror a basso costo Jagged Edge Productions - aveva già rivelato all'Hollywood Reporter l'anno scorso che stava sviluppando Peter Pan's Neverland Nightmare, basato sul libro di J.M. Barries (ma questa volta con una Campanellino "pesantemente obesa" che si sta "disintossicando"). Jeffrey ha poi rivelato di aver messo gli occhi sul cerbiatto più famoso del mondo e di volerlo adattare in Bambi: The Reckoning (dicendo al sito web Dread Central che il suo Bambi sarebbe stato una "feroce macchina da guerra").

Se non lo avete ancora visto, ecco il trailer di Winnie-the-Pooh: Blood and Honey.