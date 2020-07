Without Remorse: Stefano Sollima, Michael B. Jordan e Tom Clancy comprati da Amazon!

Quasi esattamente un mese dopo la comunicazione della data di uscita di Without Remorse, nuovo film di Stefano Sollima scritto da Taylor Sheridan basato su un romanzo di Tom Clancy e interpretato da Michael B. Jordan, arriva un clamoroso aggiornamento.

Stando a quanto riferito da Variety, infatti, a causa della situazione coronavirus la Paramount Pictures vorrebbe evitare le perdite su alcuni progetti precedentemente pianificato per l'uscita in sala, e dirottarli sui servizi di streaming on demand.

Al di fuori degli Stati Uniti lo ha già fatto di recente al con il prossimo film di Spongebob Squarepants (il film d'animazione con Keanu Reeves è stato venduto a Netflix), e ora pare proprio che la stessa sorte toccherà all'atteso nuovo adattamento di Tom Clancy: il film doveva uscire in autunno, ma ora i piani sono evidentemente cambiati. Amazon si è interessata all'acquisto dei diritti di distribuzione e dovrebbe pubblicare il film prima di Natale 2020, garantendo anche un margine di profitto per Paramount.

Ricordiamo che su Amazon Prime Video, co-prodotta da Paramount Television, è disponibile la serie Jack Ryan, sempre ambientata nell'universo narrativo di Tom Clancy: nei romanzi, tra l'altro, il personaggio è direttamente collegato a quello che Michael B. Jordan interpreterà in Without Remorse.

