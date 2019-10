Without Remorse, al via le riprese: Stefano Sollima e Taylor Sheridan adattano Tom Clancy

Dopo gli ultimi annunci di casting, sono iniziate le riprese di Without Remorse, nuovo film diretto da Stefano Sollima e scritto da Taylor Sheridan e basato su un romanzo di Tom Clancy.

A confermarlo è stato il regista italiano in persona, che ha condiviso su Instagram un post che potete trovare in calce all'articolo.

Vi ricordiamo che la pellicola, che avrà per protagonista Michael B. Jordan, arriverà nelle sale il 18 settembre 2020: nel film Jordan vestirà i panni di John Clark, personaggio ricorrente nei romanzi di Clancy, ex Navy Seal che diventa un operativo della CIA. Inizialmente nato come personaggio secondario, spalla del più famoso Jack Ryan, nel romanzo Without Remorse diventa protagonista principale e le sue origini vengono rivelate.

Essendo Clark protagonista di oltre quindici romanzi originali, Jordan ha già firmato per un sequel di Without Remorse, dato che il progetto della Paramount Pictures è quello di creare un nuovo franchise basato sui romanzi del celebre autore.

Nel film ci sarà anche Luke Mitchell, scritturato per la parte di Rowdy, un membro del team riunito da John Clark. L'attore ha vestito i panni di Lincoln Campbell in Agents of S.H.I.E.L.D. dal 2015 al 2016, ma è apparso anche nella serie TV Blindspot, The Code e H2O: Just Add Water.

I produttori di entrambe le pellicole saranno Akiva Goldsman (Transformers), Josh Appelbaum e Andre Nemec.