Without Remorse, il nuovo film di Stefano Sollima arriva su Prime Video nel 2021!

Il 2020 non è stato certamente un anno florido per il cinema: la pandemia ha rallentato ogni tipo di produzione, tra riprese costrette allo stop e date d'esordio inevitabilmente slittate in attesa di tempi migliori. Una situazione che ha dunque visto tra i titoli coinvolti anche quello di Without Remorse, il nuovo film di Stefano Sollima.

Lo scorso novembre fummo proprio noi a segnalarvi il forfait di Without Remorse per il 2021, con le possibilità di vedere il quarto lungometraggio diretto dal regista di Suburra nel corso dell'anno che sta per iniziare ridotte praticamente all'osso: un pronostico che, stando alle ultime novità, sembra però esser stato clamorosamente sovvertito.

Without Remorse entrerà infatti a far parte del catalogo di Amazon Prime Video nel corso del 2021: il noto servizio streaming non ha ancora rivelato la data in cui è previsto l'esordio del film con Michael B. Jordan, ma ciò che è praticamente certo è che la nuova opera di Sollima farà parte delle tante new entry previste sulla piattaforma durante i prossimi 12 mesi.

Sicuramente una buona notizia per i tanti fan incuriositi dalla nuova produzione di uno dei registi più acclamati del panorama italiano dell'ultimo decennio: per chi non vi avesse ancora dato uno sguardo, intanto, ecco il primo teaser di Without Remorse.