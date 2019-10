Without Remorse: ecco i nuovi volti per il cast del film di Stefano Sollima

Deadline ha rivelato i quattro membri del cast che affiancheranno Michael B. Jordan in Without Remorse, il film tratto da Tom Clancy e diretto dal nostro Stefano Sollima per conto di Paramount.

Jacob Scipio, Cam Gigandet, Jack Kesy e Todd Lasance interpreteranno i membri del reparto speciale della Marina statunitense in questo film che racconterà le origini di John Clark (Jordan), un ex SEAL ora agente della CIA in cerca di vendetta dopo che la sua ragazza è stato uccisa da un signore della droga di Baltimore. Clark è apparso in oltre 17 romanzi firmati dallo scrittore, nei quali ha fatto anche da spalla a Jack Ryan.

I quattro si uniranno al già annunciato Luke Mitchell, che vestirà i panni di Rowdy, altro membro dei SEAL. Scipio e Gingandet interpreteranno rispettivamente Hatchet e Webb, mentre nel resto del cast troveremo Jodie Turner-Smith e Jamie Bell.

Without Remorse è scritto da Taylor Sheridan, che torna a collaborare con Sollima dopa la recente collaborazione per Soldado, sequel di Sicario. Il film dovrebbe fare da primo capitolo per una nuova saga, visto che Jordan ha già firmato per il sequel tratto da Rainbow Six.

Dopo questo adattamento Sollima si dedicherà al già attesissimo Colt, western scritto Dennis Lehane e basato su un soggetto di Sergio Leone.