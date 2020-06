Without Remorse, nuova data di uscita per il film di Stefano Sollima con Michael B. Jordan

Dopo i posticipi di Tenet e Mulan, posticipi di Tenet e Mulan, distribuiti rispettivamente da Warner Bros e Disney, ha messo nuovamente mano al proprio calendario anche Paramount Pictures.

Secondo quanto riportato da Deadline, infatti, l'atteso adattamento di Without Remorse di Stefano Sollima con protagonista Michael B. Jordan è stato rimandato dal 2 ottobre 2020 al 26 febbraio 2021.

Il rinvio è dovuto alla nuova data di uscita di Wonder Woman 1984, che nei giorni scorsi è stata posticipata allo stesso giorno in cui avrebbe dovuto debuttare la pellicola tratta da Tom Clancy. Per evitare la concorrenza di uno dei titoli più attesi dell'anno, lo studio ha deciso di piazzare Without Remorse in una finestra di lancio in cui, al momento, avrà a che vedere solamente con l'action thriller Nobody con Bob Odenkirk (Universal).

Scritto da Taylor Sheridan (Soldado, Hell or High Water, Yellowstone, I Segreti di Wind River) e basato sull'omonimo romanzo di Tom Clancy, il film vede Jordan nei panni di John Kelly, illustre membro dei Navy SEAL che intraprende un percorso per vendicare l'omicidio di sua moglie solo per ritrovarsi all'interno di una cospirazione molto più grande. In attesa del trailer ufficiale, qui potete dare un'occhiata al primo teaser di Without Remorse.