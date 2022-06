Without Blood, Angelina Jolie sceglie Salma Hayek Pinault e Demián Bichir per il suo film

Qualche mese fa abbiamo scoperto che Angelina Jolie dirigerà Without Blood, adattamento del romanzo di Baricco. Adesso l'attrice e regista avrebbe scelto gli attori protagonisti: si tratta di Salma Hayek Pinault e Demián Bichir.

Without Blood sarà il suo quinto film come regista, dopo pellicole di grande peso come First They Killed My Father e Unbroken, tra le tante. Oltre a dirigere, l'attrice ha anche scritto e prodotto questa nuova pellicola, la cui fotografia principale sembra sia già iniziata in Italia. Qui la produzione toccherà regioni come la Puglia e la Basilicata, per poi approdare a Roma.

"Sono davvero onorata di essere qui in Italia a trasformare questo materiale molto speciale in un film e per aver avuto la fiducia di Alessandro Baricco per l'adattamento del suo libro - pieno della sua poesia ed emozione unica e del suo modo di guardare la guerra con tutte le domande su ciò che cerchiamo dopo un trauma, una perdita o un'ingiustizia", ha dichiarato Angelina Jolie in una nota.

Non è la prima volta che Jolie lavora con Hayek Pinault. La regista ha infatti recitato al fianco dell'attrice in Eternals della Marvel, e adesso si ritroverà di fronte alla collega in un altro ruolo. Nel frattempo Hayek Pinault sta lavorando a Magic Mike's Dance. Bichir invece è apparso da poco in Land, film che ha segnato l'esordio alla regia di Robin Wright. Cosa ne pensate delle scelte di Angelina Jolie? Fatecelo sapere nei commenti!