With Love: quando esce e di cosa parla il nuovo action con la star Ke Huy Quan

Ke Huy Quan sarà protagonista in With Love. il nuovo film sarà diretto dal regista Johnatan Eusebio (all’esordio alla regia) dopo che inizialmente la direzione era stata affidata a David Leitch, regista del nuovo “Fall guy” con Ryan Gosling.

Ke Huy Quan, l'attore premio Oscar noto per il suo trionfale ritorno sotto i riflettori con l'interpretazione vincitrice in "Everything Everywhere All at Once", dopo una prima apparizione in “Indiana Jones”, è pronto a tornare sul grande schermo. La Universal ha annunciato che "With Love" uscirà il 7 febbraio 2025, segnando un nuovo capitolo nell'illustre carriera di Quan. Dopo il suo trionfo, Quan è stato anche presente nella seconda stagione di "Loki".

L'attesa per "With Love" è accresciuta dal fatto che i dettagli della trama rimangono un segreto strettamente custodito. Il film è prodotto da 87North, una società di produzione nota per la sua attenzione a film molto intensi come "Nobody", "Violent Night" e il prossimo "Fall Guy", con il già citato Ryan Gosling ed Emily Blunt. Questa collaborazione lascia intendere la natura dinamica di "With Love", che promette di offrire al pubblico una miscela di azione emozionante e narrazione avvincente.

Nel frattempo, Ke Huy Quan ha spiegato perché desiderava far parte del MCU a ogni costo.

