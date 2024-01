With Love: Ke Huy Quan nel nuovo action dal regista di John Wick David Leitch

Deadline riporta in esclusiva che l'attore premio Oscar Ke Huy Quan, star de I Goonies e Indiana Jones tornato in grande spolvero con Everything everywhere all at once, sarà il protagonista del nuovo action With Love, prodotto dal co-regista di John Wick David Leitch.

A dirigere il film al suo debutto cinematografico sarà Jonathan Eusebio, regista di lunga data della seconda unità e coordinatore degli stunt i cui crediti recenti includono Violent Night e Obi-Wan Kenobi. Sebbene i dettagli della trama siano ancora segreti, Deadline segnala che Luke Passmore sta revisionando una sceneggiatura originale firmata da Josh Stoddard (Warrior, Kaleidoscope) e Matthew Murray. Leitch e McCormick produrranno attraverso la loro 87North, con Guy Danella che supervisionerà per conto della società, mentre a supervisionare per conto della Universal ci saranno il vicepresidente esecutivo dello sviluppo della produzione, Jay Polidoro, e il direttore dello sviluppo della produzione, Tony Ducret.

Dopo il successo di Everything everywhere all at once, Ke Huy Quan è apparso nella seconda stagione di Loki, acclamata serie tv Marvel di Disney+, per la quale è stato anche nominato per un Critics' Choice Award. L'anno scorso ha anche lavorato di nuovo con la protagonista di Everything Michelle Yeoh nella serie Disney+ American Born Chinese e prossimamente lo vedremo nell'adattamento dei fratelli Russo dell'acclamata graphic novel The Electric State per Netflix.

Per altri contenuti, vi segnaliamo che il prossimo film di David Leitch sarà The Fall Guy, con Ryan Gosling e Emily Blunt.