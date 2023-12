Wish, la videorecensione: un Classico Disney che è "solo" un buon film

Il film che celebra i 100 anni della Casa di Topolino è arrivato nelle sale italiane: Wish è al cinema e noi vogliamo raccontarvelo anche tramite la nostra videorecensione che potete trovare qua nella news.

Come vi dicevamo nella nostra recensione di Wish il film è un classico che non stupisce ma emoziona, molto citazionista e celebrativo proprio per i 100 anni della Disney. Non è di certo il migliore dei Classici ma ha comunque cuore e alla fine centra il proprio obbiettivo.

Ci sono però dei problemi per quanto riguarda la storia, che non è abbastanza stratificata nonostante le premesse. La stessa direzione artistica si concentra molto sulle citazioni e i richiami al passato, fra easter egg e quant'altro, perdendo però identità e un senso di originalità rispetto al resto.

Però sui titoli di coda Wish è un film che lascia la propria magia allo spettatore, sapendo intrattenere ed emozionare il giusto. Magari senza troppa raffinatezza ma in maniera semplice e genuina.

Oltre a questo vi lasciamo anche 5 cose da sapere su Wish prima di vederlo, e vi chiediamo: siete già andati al cinema? Che ne pensate del film?