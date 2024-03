Wish, l'uscita su Disney+ infrangerà un curioso record per la piattaforma

Wish arriverà su Disney+ ad aprile, la prossima settimana a partire dal 3 aprile, e quando il nuovo Classico Disney sarà disponibile sulla piattaforma infrangerà un curioso record del servizio di streaming della Casa di Topolino.

La data del 3 aprile, infatti, cadrà alla cifra record di 133 giorni dopo l'uscita di Wish nelle sale: contrariamente a quanto avvenuto in Italia, dove il film è uscito nel mese di dicembre, va ricordato infatti che negli Stati Uniti Wish ha esordito nelle sale venerdì 22 novembre 2023, e prima di arrivare in streaming è passato per il mercato di acquisto e noleggio digitale (il 23 gennaio) e per il mercato dvd, bluray e 4K UHD fisici (il 12 marzo). Con una finestra dalla sala allo streaming di 133 giorni, Wish stabilisce su Disney+ un nuovo record di attesa per un film d'animazione da quando il servizio ha aperto i battenti:

Frozen 2 - 113 giorni

Onward - 28 giorni

Raya e l'ultimo drago - 91 giorni

Encanto - 30 giorni

Lightyear - 47 giorni

Strange World - 30 giorni

Elemental - 89 giorni

Wish ha raggiunto il record precedentemente detenuto da Frozen 2, allungandolo di ben 20 giorni: tuttavia, va notato che il sequel di Frozen originariamente era previsto su Disney+ per il 26 giugno 2020, ovvero 217 giorni dopo l'uscita nelle sale, ma fu anticipato al 15 marzo 2020 a causa dell’inizio della pandemia di COVID-19.

