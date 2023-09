Wish, il trailer del nuovo film Disney ci porta in un regno di magia e desideri!

Se il trailer ufficiale di Wish non vi è bastato, Disney ha la soluzione per voi: sul canale YouTube ufficiale, infatti, ha pubblicato una seconda clip sull'attesissima pellicola, nella quale scopriamo sempre nuovi dettagli su quanto vedremo al cinema!

Stando alla sinossi ufficiale, "Wish dei Walt Disney Animation Studios è una nuovissima commedia musicale che accoglie il pubblico nel magico regno di Rosas, dove Asha, una ragazza intelligente e idealista, esprime un desiderio così potente che viene esaudito da una forza cosmica – una piccola sfera di energia illimitata, chiamata Stella. Insieme, Asha e Star affrontano un nemico formidabile: il sovrano di Rosas, il Re Magnifico. L'obiettivo? Salvare la comunità e dimostrare che, quando la volontà di un essere umano coraggioso si connette con la magia delle stelle, possono accadere cose davvero meravigliose".

Tra i personaggi principale, quindi, ricordiamo Asha (diciassettenne spiritosa e piena di speranza), Valentino (un capretto in grado di parlare), Re Magnifico (il crudele antagonista, che in apssato era un re gentile e benevolo) e Star (la stella in grado di esprimere i desideri). La data del debutto in Italia coincide col 21 dicembre 2023, con un giorno di antiicpo rispetto agli Stati Uniti. A doppiare la protagonista è Ariana DeBose, ricordata anche per Westworld.

Dopo il flop di Lightyear, Strange World e (almeno in parte), Elemental, una domanda sorge spontanea: cosa aspettarci dalla nuova pellicola? Celebrando il 100° anniversario dello studio, le aspettative sono altissime... ma noi abbiamo visto i primi 20 minuti di Wish, e possiamo assicurarvi questo: crediamo proprio che diventerà il classico Disney del secolo!