Wish, svelati i personaggi e i doppiatori italiani: nel film Disney ci sarà anche Amadeus!

Con l'avvicinarsi della data di uscita di Wish e nella settimana del centenario della Disney, Walt Disney Italia ha svelato i personaggi principali e i doppiatori italiani del 62esimo Classico Animato.

Possiamo infatti confermarvi che nella versione italiana di Wish la cantautrice Gaia presterà la propria voce alla protagonista Asha, il conduttore tv Amadeus interpreterà l’adorabile capretta di Asha, Valentino e l’attore Michele Riondino interpreterà nei dialoghi il potente Re Magnifico. Inoltre, il cast di voci della versione italiana di Wish include anche Marco Manca, che interpreta le canzoni di Re Magnifico, Ilaria De Rosa (Amaya), Carlo Valli (Sabino), Beatrice Caggiula (Sakina), Vittoria Bartolomei (Dahlia), Alex Polidori (Gabo), Silvia Alfonzetti (Hal), Federico Campaiola (Simon), Lorenzo D‘Agata (Safi), Gabriele Patriarca (Dario) e Monica Volpe (Bazeema).

Inoltre, le schede ufficiali dei personaggi principali di Wish anticipano Asha come una brillante sognatrice che tiene molto alla sua famiglia e alla sua comunità, e che si occupa di accogliere i visitatori a Rosas, un’isola fantastica situata al largo della penisola iberica; Valentino come una capretta saccente e sicura di sé che segue Asha ovunque vada, un adorabile piccoletto in pigiama che ottiene magicamente il potere della parola; e infine Re Magnifico, la persona più potente del regno di Rosas, un re affascinante e sicuro di sé che promette ai suoi sudditi di esaudire i loro sogni più profondi...ma soltanto lui può decidere quali desideri si avvereranno e soprattutto quando.

Per altri contenuti scoprite qual è la trama di Wish: il film uscirà al cinema dal 21 dicembre prossimo.