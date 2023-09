Wish, svelata la durata del film? Sarà uno dei Classici Disney più corti di sempre

A distanza di diversi mesi dal primo trailer ufficiale di Wish, il 62esimo Classico Disney - in arrivo in occasione del centenario della Disney - torna a far parlare di sé con nuove indiscrezioni relative alla sua durata.

Stando a quanto riportato, infatti, Wish rischia di essere uno dei Classici Disney più corti di sempre, con una durata che dovrebbe attestarsi intorno ai 92 minuti: il sito web ufficiale del servizio screener della Disney, la piattaforma usata per fornire le anteprima alla stampa, elenca Wish con una durata di 1 ora e 32 minuti, un minutaggio che a questo punto potrebbe rappresentare la durata finale del film. Una notizia a dir poco sorprendente, poiché in precedenza lo stesso portale aveva originariamente elencato Wish con una durata di 1 ora e 45 minuti.

A seguito di questo (supposto, e per ora non confermato) taglio di ben 13 minuti, i 92 minuti del montaggio attuale fanno (o farebbero) di Wish uno dei Classici Disney più corti di sempre, nonché il terzo più corto in assoluto dal 2005 ad oggi: solo Chicken Little del 2005 (81 minuti) e Winnie the Pooh del 2011 (63 minuti) hanno una durata inferiore. Per quanto riguarda i Classici dedicati alle Principesse Disney, Wish sarebbe settimo in una ideale classifica stilata in base alla durata, poco sopra Aladdin (90 minuti) e poco sotto a La principessa e il ranocchio (97 minuti)

Qui sotto trovate la durata dei Classici Disney dedicati alle principesse Disney:

Wish - 92 minuti

Encanto - 102 minuti

Raya e l'ultimo drago - 107 minuti

Frozen II - 103 minuti

Oceania - 107 minuti

Frozen - 102 minuti

Tangled - 100 minuti

La principessa e il ranocchio - 97 minuti

Mulan - 87 minuti P

Pocahontas - 81 minuti

Aladdin - 90 minuti

La Bella e la Bestia - 124 minuti

La Sirenetta - 83 minuti

La Bella Addormentata - 75 minuti

Cenerentola - 75 minuti

Biancaneve e i sette nani - 83 minuti

Wish uscirà al cinema dal 21 dicembre.