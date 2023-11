Wish, scoprite la prima canzone del nuovo Classico Disney nella clip ufficiale!

Il 21 Dicembre esce in Italia Wish, il nuovo film firmato Disney che ha già conquistato il cuore di tutti. A colpire, nel particolare, sono le nuove clip condivise dalla pagina Youtube ufficiale di Walt Disney Animation Studios delle musiche che saranno presenti all'interno del film.

Nel particolare, nel breve video condiviso proprio due ore fa si possono ascoltare qualche battuta della canzone "I'm a Star", una canzone corale originale scritta da Julia Michaels e Benjamin Rice.

La melodia è stata accolta con grande piacere da parte dei fan, insieme anche alle immagini adorabili che l'accompagnano. Un'immagine che ha fatto molto sorridere è lo scoiattolo che suona i funghi...o meglio, le percussioni.

Ma a fare centro è sicuramente il testo della canzone. Come suggerisce già il testo, "I'm a Star" infonde messaggi di autenticità e di ricerca identitaria, una ricerca che non deve 'essere condotta lontano', perché noi siamo già delle star. "Mangiamo le foglie, e le foglie mangiano il sole": queste sono solo alcune delle parole che ci riportano alla grandezza dell'universo e ai suoi meccanismi di cui noi facciamo parte.

Wish è diretto dal regista premio Oscar Chris Buck. In attesa della sua uscita in Italia, vi rimandiamo alla nostra guida sui prossimi classici Disney a uscire dopo Wish.