Wish, pessimo esordio su Rotten Tomatoes: i voti più bassi per Disney da Chicken Little

Nonostante una serie di prime reazioni molto positive a Wish, a quanto pare a conti fatti il 62esimo Classico Disney non ha convinto del tutto la stampa mondiale, rimasta molto più fredda del previsto in termini di giudizi e voti.

Infatti, dopo aver debuttato, nei giorni scorsi, con il 64% di gradimento sul noto aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes, il punteggio di Wish è calato vertiginosamente a ridosso della sua uscita nelle sale nord-americane, e con l'aggiunta di nuove recensioni al momento della stesura di questo articolo il film detiene uno score del 50%: si tratta del più basso in assoluto per un Classico d'animazione Disney dai tempi di Chicken Little, uscito nel 2005, e un drastico calo rispetto al precedente film dei Walt Disney Animation Studios, ovvero il fallimentare Strange World, che a fronte del flop clamoroso ottenuto al box office l'anno scorso di questi tempi aveva per lo meno guadagnato un 72% di gradimento su Rotten Tomatoes.

Tuttavia, se il punteggio Rotten Tomatoes non è da considerarsi un fattore assoluto nel tracciamento al box office di un film, la cosa vale ancora meno per quanto riguarda il cinema d'animazione, rivolto principalmente al pubblico di più giovani: non a caso le previsioni di incasso di Wish sono più che buone, e secondo gli analisti il film contribuirà a far rialzare la testa ai Classici Disney dopo il flop dello scorso anno incassato con Strange World.

Vi terremo aggiornati, rimanete sui canali di Everyeye.