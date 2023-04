Wish: godetevi il trailer ufficiale del 62esimo Classico Disney con Ariana De Bose

Dopo lo storico flop di Strange World, la Disney Animation sarà chiamata a riscattarsi nel 2023 e ci proverà con Wish, il 62esimo Classico Disney in uscita nell'anno del centenario dell'azienda.

Il filmato promozionale, come al solito disponibile all'interno dell'articolo, mostra la nuova principessa Disney Asha, interpretata dall'attrice premio Oscar per West Side Story di Steven Spielberg Ariana De Bose: Asha, insieme alla sua capra di nome Valentino, scopre un giorno che i loro desideri possono letteralmente avverarsi. Il film è ambientato nel fantastico regno di Rosas, governato dal Re Magnifico doppiato da Chris Pine.

Wish debutterà nelle sale il 22 novembre. Il film è scritto e diretto da Jennifer Lee e Chris Buck, le menti dietro alla saga di Frozen, inoltre vanterà le musiche originali di Julia Michaels, la cantante di "Issues" e autrice di "Sorry" di Justin Bieber, "Love You to Lose Me" di Selena Gomez e tantissimi altri brani popolari. Inutile dire che la Disney e gli esercenti di tutto il mondo stanno già tenendo le dita incrociate nella speranza che Wish possa esaudire il desiderio di riempire nuovamente i multiplex durante il week-end del Ringraziamento USA, che l'anno scorso è stato fatale a Strange World.

Cosa ve ne pare di questo trailer del nuovo Classico Disney? Ditecelo nella sezione dei commenti che trovate qui sotto.