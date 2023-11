Wish ha già contro-superato Napoleon: ricco Giorno del Ringraziamento al box office

Napoleon è partito bene alle anteprime nord-americane, ma come da previsioni il 62esimo Classico Disney Wish ha immediatamente superato il kolossal di Ridley Scott approfittando delle affluenze al box office del pubblico del Giorno del Ringraziamento.

Il film della Disney ha guadagnato la cifra di 8,3 milioni di dollari, che dovrebbe salire verso i 40 milioni di dollari nei prossimi giorni: va tenuto conto che, per le feste del Thanksgiving, il giovedì è il giorno più sonnolento del box office, che si infiammerà tra oggi venerdì 24, il Black Friday, e soprattutto nel week-end. Ovviamente Disney aspetta anche i risultati internazionali di Wish, costato ben 200 milioni di dollari: la speranza è di archiviare al più presto il flop clamoroso del precedente Classico Disney, Strange World, che l'anno scorso era uscito proprio nelle festività del Giorno del Ringraziamento, e magari replicare gli ottimi risultati ottenuti dalla Pixar con Elemental.

Anche Napoleon di Apple Original Productions è costato 200 milioni, e al suo secondo giorno di programmazione (incluse le anteprime) ha incassato altri 7,7 milioni di dollari, classificandosi al secondo posto. Grazie a questa partenza più che buona, le aspettative degli analisti si sono alzate e adesso si parla di un esordio sull'intero week-end di cinque giorni da circa 30-35 milioni, con altri 65-70 milioni che dovrebbero arrivare dai mercati internazionali. Un numero certamente importante, considerando che il film dura più di due ore e mezza, ha una classificazione R ed è incentrato su una figura storica, ma ancora una volta il tallone d'Achille della produzione è il budget altissimo.

Ricordiamo che in Italia Wish uscirà il 21 dicembre, in occasione delle festività natalizie. Per altri contenuti, ecco tutto quello che dovete sapere su Asha, la nuova principessa Disney che incontrerete in Wish.