Wish, come vanno gli incassi del film Disney?

Come vanno gli incassi del film Disney Wish? Dopo il riepilogo dei dati del box office italiano, con Il ragazzo e l'airone di Hayao Miyazaki ancora in testa, diamo un'occhiata alla performance che sta facendo registrare il 62esimo Classico Disney in giro per il mondo.

Ad un mese e mezzo dall'uscita originale nelle sale cinematografiche del Nord-America, nelle quali ha debuttato il 21 novembre, Wish è arrivato ad oggi ad un totale di 180 milioni di dollari a livello globale, una cifra incrementata negli ultimi giorni grazie alle festività natalizie e all'affluenza delle famiglie nelle sale. Di questo importo, 60 milioni di dollari provengono dal botteghino domestico, quello nord-americano che comprende gli Stati Uniti e il Canada, mentre i restanti 116 milioni di dollari sono stati guadagnati nei territori internazionali, con picchi di successo registrati in Italia, Francia, Regno Unito, Germania e Paesi Bassi, con un aumento complessivo del +39%.

Da segnalare inoltre che Wish deve ancora essere distribuito in Corea del Sud e in Brasile, il che rappresenta un'altra opportunità per il musical di migliorare le sue prestazioni al botteghino. Tuttavia, allo stesso tempo va ricordato che il budget di Wish è stato di oltre 200 milioni di dollari, e l'antica regola del box office sostiene che per andare in profitto un film deve incassare il doppio dell'investimento fatto per realizzarlo: in parole povere, per essere considerato un successo Wish dovrà incassare circa 400 milioni di dollari, una cifra che purtroppo appare irraggiungibile.

