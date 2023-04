Wish, Chris Pine sarà la voce del Re Magnifico nel prossimo film Disney!

La star di Dungeons&Dragons che interpreta Elgin Darvis Chris Pine darà la voce ad un personaggio importante nel prossimo film Disney: Wish.

L'attore di Don't Worry Darling infatti interpreterà il Re Magnifico (King Magnifico). La storia sarà incentrata sulla protagonista, Asha, interpretata da Adriana DeBose di West Side Story. Oltre alla voce di Chris Pine, anche Alana Tudyk che interpreterà Valentino, la capra di Asha. Il tutto è una rivisitazione della Stella dei Desideri. Asha ha la missione di arginare una catastrofe che sta minacciando il mondo intero. Il tutto sullo sfondo del regno di Rosas, un mondo in cui ogni desiderio si avvera.

A dirigere il film sarà Chris Buck, nonché regista di Frozen e Frozen 2, e Fawn Veerasunthorn. Il progetto sarà ricco di easter eggs, in quanto omaggio al centenario dello studio.

In cosa è impegnato Chris Pine al momento? Innanzitutto, in occasione del Festival di Venezia e a distanza di mesi dell'accaduto, l'attore ha fatto finalmente chiarezza sul presunto sputo di Harry Styles, chiudendo ogni polemica. Alcune delle sue dichiarazioni rivelano che: "Harry non mi ha sputato addosso. [...] È davvero un bravo ragazzo. Ero sull'aereo, stavamo tornando da Venezia quando la mia addetta stampa mi sveglia e mi dice: 'Dobbiamo rilasciare un comunicato su quello che è successo a Venezia'".

L'attore è inoltre uno dei protagonisti di Dungeons&Dragons - L'Onore dei ladri.