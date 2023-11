Wish, Chris Pine ha dovuto cantare con Ariana de Bose:'Ero molto nervoso'

La star di Dungeons & Dragons Chris Pine ha raccontato di essersi sentito nervoso all'idea di dover cantare insieme ad Ariana DeBose nel nuovo film d'animazione Disney, Wish. In una intervista a Entertainment Tonight, Pine ha confessato di non essersi sentito proprio tranquillo, nonostante avesse già cantato in passato.

L'attore aveva cantato infatti in Into the Woods:"Non è una cosa che faccio quotidianamente. Quando canti accanto ad Ariana... È un grosso problema".



Tuttavia, Ariana DeBose ha espresso grandi elogi per Chris Pine:"Lui può cantare! Sa assolutamente cantare. Quando ho scoperto che sarei stata scelta per questo film ho pensato 'Oh! Voglio dire, l'hai visto in Into the Woods? Penso che Chris sia uno di quegli esempi di chi non capisce quanto sia talentuoso".



DeBose ha dichiarato che i fan rimarranno entusiasti:"Adoro il suono della sua voce, il modo in cui modella le parole. È un delizioso villain. Sai che le persone adoreranno odiarlo e io adoro guardarlo lavorare". Su Everyeye potete scoprire tutti i personaggi di Wish.



La storia di Wish segue le vicende di Asha (DeBose), una giovane ragazza che desidera una stella e da quel desiderio ottiene una risposta inaspettatamente più diretta di quanto si aspettasse quando una stella scende dal cielo per unirsi a lei. Asha e Star affronteranno un cattivo davvero malvagio, Rosas, Re Magnifico. Nel cast vocale anche Alan Tudyk, Angelique Cabral, Victor Garber ed Evan Peters.



Abbiamo avuto la fortuna di vedere 20 minuti di Wish, prima dell'uscita nelle sale prevista per il 21 dicembre.