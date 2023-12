Wish e Barbie insieme? Disney annuncia le bambole Mattel ispirate al nuovo Classico

Il nuovo Classico Disney Wish è arrivato al cinema in Italia, e per l'occasione la Disney ha annunciato delle nuove bambole ufficiali realizzate in collaborazione con Mattel, la celebre azienda dietro l'iconica Barbie.

I nuovi prodotti annunciati dalla Disney e targati Mattel ispirati a Wish sono:

Bambola Asha Di Rosas Wish di Mattel : Ispirata al nuovo film Disney Wish, Asha di Rosas cattura la magia e il cuore del magico film animato. Con cinque articolazioni mobili, abito e accessori rimovibili, la bambola sfoggia il look caratteristico del personaggio con dettagli fedeli al film, come i lunghi capelli intrecciati.

: Ispirata al nuovo film Disney Wish, Asha di Rosas cattura la magia e il cuore del magico film animato. Con cinque articolazioni mobili, abito e accessori rimovibili, la bambola sfoggia il look caratteristico del personaggio con dettagli fedeli al film, come i lunghi capelli intrecciati. Bambola Regina Amaya di Rosas di Mattel : Ispirata al personaggio di Wish, la bambola Regina Amaya indossa il suo caratteristico abito e una corona rimovibili. ​Include tanti accessori, tra cui 3 collane, un braccialetto e una spazzola per capelli. ​I fan possono collezionare i loro personaggi preferiti del film per ricreare scene e inventare le proprie storie e avventure.

: Ispirata al personaggio di Wish, la bambola Regina Amaya indossa il suo caratteristico abito e una corona rimovibili. ​Include tanti accessori, tra cui 3 collane, un braccialetto e una spazzola per capelli. ​I fan possono collezionare i loro personaggi preferiti del film per ricreare scene e inventare le proprie storie e avventure. Playset portatile Casa di Asha di Rosas di Mattel : ​Questo playset apre le porte all'immaginazione del mondo del film Disney Wish! Una mini bambola di Asha di Rosas, il personaggio Star e più di 15 accessori aggiuntivi per la narrazione incoraggiano bambini e bambine a inventare storie. Aprendo la porta si scopriranno due piani da riempire con i mobili e gli altri accessori per la narrazione per rivivere i momenti del film o crearne di nuovi. Dotato di una maniglia per il trasporto, il set porta con sé il cuore e il divertimento del film d'animazione.

: ​Questo playset apre le porte all'immaginazione del mondo del film Disney Wish! Una mini bambola di Asha di Rosas, il personaggio Star e più di 15 accessori aggiuntivi per la narrazione incoraggiano bambini e bambine a inventare storie. Aprendo la porta si scopriranno due piani da riempire con i mobili e gli altri accessori per la narrazione per rivivere i momenti del film o crearne di nuovi. Dotato di una maniglia per il trasporto, il set porta con sé il cuore e il divertimento del film d'animazione. Set Avventure con Asha di Rosas con accessori di Mattel: Ispirato al nuovo film Disney Wish, il Set Avventure con Asha di Rosas può ricreare le scene del film animato. Asha, Valentino e Star dispongono di diversi accessori, come un libro, una borsa e uno scialle in tessuto di Asha! Valentino può anche sedersi e tirar fuori la lingua. Grazie ai dettagli narrativi di Asha, come il suo caratteristico outfit rimovibile e i suoi morbidi capelli intrecciati, il Set Avventure accende l'immaginazione.

Se siete interessati, date un'occhiata al link disponibile in calce all'articolo. Inoltre, per altre letture, scoprite i set LEGO ufficiali ispirati a Wish della Disney.